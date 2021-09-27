Многие родители, когда сталкиваются с инвалидами, в особенности с детьми, теряются и не знают, как правильно объяснить своему ребенку, что дети с особенностями не опасны. Некоторые взрослые сами не умеют взаимодействовать с людьми с ограниченными возможностями, а это важно не только для развития особенных людей и их комфортного пребывания в обществе, но и для формирования морали и нравственности самого человека. Подобное умение помогает справляться с трудными ситуациями в обычной жизни. Редакция ivbg.ru пообщалась с детским психологом и узнала, как научить ребенка взаимодействовать с людьми с инвалидностью и раскрыть его положительные качества по отношению к окружающим.
Согласно статистике, представленной на сайте федерального реестра инвалидов, в июле 2021 года на территории России число детей с особенностями составляло 721 795 человек, из которых 306190 — девочки, а 415 605 — мальчики. Большинство детей, имеющих разную форму инвалидности, приходится на возрастную группу от восьми до 14 лет.
В соответствии со статистикой, представленной на сайте Комитета по социальной защите населения Ленобласти, общее число детей инвалидов в 47 регионе составляет 4 691 человек на 1 сентября 2021 года. Наибольшее число из них — 747 детей — проживают во Всеволожском районе, наименьшее — 96 детей — в Лодейнопольском районе Ленобласти.
Как объяснить детям, что их ровесники-инвалиды не опасны?
Наилучший вариант научить ребенка правильно взаимодействовать с детьми с особенностями — показать на собственном примере отношение к людям с инвалидностью, продемонстрировать отсутствие страха и готовность прийти на помощь. Дети настроены на своих родителей и способны мгновенно считывать реакции, поэтому следует спокойно реагировать, без избегания и излишней жалости к человеку с проблемами со здоровьем. Если вы можете облегчить жизнь ребенка-ивалида в настоящий момент, например, придержав дверь или подняв упавшую вещь, то непременно сделайте это. Так вы наглядно продемонстрируете своему ребенку, что все в порядке. Будьте морально готовы ответить на его вопросы.
Вы упростите себе жизнь, если начнете разговор сами. Поясните, что другой ребенок с особенностями: не работают ножки, поэтому он передвигается в инвалидной коляске. Проговорите, что это случается по разным причинам и бывают другие виды ограничений. Не все люди способны хорошо слышать, говорить, передвигаться или понимать речь или происходящее вокруг, но это не значит, что с ними нельзя общаться. Помните, что нельзя транслировать ребенку жалость или пренебрежение, иначе это приведет к искаженным установкам. Говорите обычным тоном, как-будто рассказываете о чем-то будничном. Отметим, что разговор стоит вести только в том случае, если ребенок готов слушать. Возможно, ему нужно время переварить первичную информацию. Когда он будет готов к дальнейшим объяснениям, то сам вернется к этому разговору.
Почему умение общаться с людьми с ограниченными возможностями важно?
При общении с ребенком используйте правильную терминологию. Хоть слово «инвалид» законодательно закреплено в России, но сами люди с ограничениями и их родственники не любят его, так как с латинского, английского и французского языков, оно переводится как «бессильный» или «немощный». Согласно мировым стандартам, в первую очередь следует называть человека, а потом указывать его особенность. К примеру, говорить не «аутист», а «ребенок с аутизмом» или «девочка на коляске». Высказывания в отношении людей с особенностями типа «неполноценный», «калека» и подобные показывают невоспитанность и низкий моральный уровень развития человека. Если вы стремитесь вырастить здоровую полноценную личность, то нужно убрать такие определения в первую очередь из своего словарного запаса.
Если в вашем окружении есть люди, имеющие инвалидность, то стоит наладить с ними семейный контакт. Дайте возможность своему ребенку свободно задавать интересующие его вопросы напрямую. Не бойтесь, что он обидит бестактным вопросом человека с проблемами со здоровьем. Прелесть детей в их любопытстве, которое строится на желании понять, а не причинить боль. Это поможет наладить маленькому человеку контакт не только с особенными людьми, но и с миром, лучше понять себя.
При разговоре с ребенком о сверстнике, имеющим инвалидность, не стоит отмечать ее наличие. Многие люди с ограничениями, справляются с обыденными вещами без посторонней помощи. Стирайте границы, указывая на умения или положительные качества личности ребенка-инвалида, тогда ваш отпрыск тоже не будет разделять. Лучше всего взаимодействие между обычными детьми с детьми с особенностями происходит в момент общения или во время игры. Если в окружении вашего ребенка, есть сверстник с инвалидностью, вы можете вместе с ребенком подумать совместные занятия, которые будут доступны всем. Это поможет наладить обратную свять и научить вашего отпрыска с креативностью подходить к общению с разными людьми.
Что стоит искоренить из своего сознания и не допустить в понимании своего ребенка?
Многие люди ошибочно полагают, что граждане с инвалидностью обречены на пустую жизнь и бесполезны для общества. Это не так. А дети, родители которых никак не прояснили ситуацию, думают, что могут перенять болезнь после общения с людьми с особенностями. Ошибочных мнений касательно этой темы много, поэтому, их следует пресекать в корне как в соей голове, так и в мыслях ребенка, если услышите подобное. Среди людей с инвалидностью много выдающихся и талантливых личностей:
- Британский физик-теоретик и популяризатор науки Стивен Хокинг, прикованный к инвалидному креслу в результате паралича из-за бокового амиотрофического склероза.
- Композитор, пианист, дирижер Людвиг ван Бетховен, который продолжал писать музыку после потери слуха.
- Австралийский оратор, меценат, писатель Ник Вуйчич, который родился с синдромом тетраамелии. Это редкое наследственное заболевание, приводящее к отсутствию рук и ног.
- Российский профессор психологии Александр Суворов, который потерял зрение в три года и остался без слуха в девять лет. Он является единственным в России слепоглухим доктором психологических наук.
- Альпинист из Новой Зеландии Марк Инглис лишился обеих ног, после того как отморозил их во время одной из экспедиций. Это не помешало ему исполнить свою мечту и покорить Эверест.
Шутки в отношении людей с особенностями неприемлемы. Ваша обязанность научить ребенка правильно действовать в ситуации, когда другие люди обижают детей с инвалидностью. Например, заступиться за объект издевательств или позвать взрослых. Также уделите внимание и объясните своему отпрыску, что в случае, когда он сам случайно задел чувства ребенка-инвалида, следует немедленно извиниться.
Если вы переживаете, что ребенок с особенностями ведет себя агрессивно и может навредить вашему, то не стоит действовать заранее. Следите за ситуацией, возможно, ваши предположения беспочвенны.
Как помочь своему ребенку понять трудности, с которыми сталкиваются дети с особенностями ежедневно?
В ситуации, когда ваш ребенок случайно обидел ребенка с инвалидностью или для общего развития, стоит помочь своему чаду представить жизнь человека с особенностями. Например, завязать глаза и под вашим присмотром попробовать дойти от комнаты до кухни или выполнить иное действие с ограничением возможностей. Этот урок поможет ему пробудить желание помогать не только людям-инвалидам, но и другим живым существам, нуждающимся в помощи или поддержке.
Детям также интересно, как люди с ограниченными возможностями справляются с обыденными вещами: как общаются глухонемые, как передвигаются на коляске в ограниченных пространствах или ездят на машине и другие. Ответы на те вопросы, которые вы не знаете, следует уточнить в интернете или почерпнуть из других источников. Объясните, что помощь посторонних людей нуждающимся является фактом доброжелательности и проявлением внимания. Это касается не только детей с инвалидностью, но и пожилых граждан и других людей, оказавшихся в затруднительном положении. Так вы научите ребенка заботиться об окружающих и быть благодарным за участие.