Многие родители, когда сталкиваются с инвалидами, в особенности с детьми, теряются и не знают, как правильно объяснить своему ребенку, что дети с особенностями не опасны. Некоторые взрослые сами не умеют взаимодействовать с людьми с ограниченными возможностями, а это важно не только для развития особенных людей и их комфортного пребывания в обществе, но и для формирования морали и нравственности самого человека. Подобное умение помогает справляться с трудными ситуациями в обычной жизни. Редакция ivbg.ru пообщалась с детским психологом и узнала, как научить ребенка взаимодействовать с людьми с инвалидностью и раскрыть его положительные качества по отношению к окружающим.

Согласно статистике, представленной на сайте федерального реестра инвалидов, в июле 2021 года на территории России число детей с особенностями составляло 721 795 человек, из которых 306190 — девочки, а 415 605 — мальчики. Большинство детей, имеющих разную форму инвалидности, приходится на возрастную группу от восьми до 14 лет.

Вам будет интересно Глава фонда «Обнажённые сердца» рассказывает, почему дети с синдромом дауна должны учиться в обычной школе Родители должны знать, что вне зависимости от особенностей ребёнка ему положена школа. Какая она будет — инклюзивная или специальная —... 22.03.2019 2263

В соответствии со статистикой, представленной на сайте Комитета по социальной защите населения Ленобласти, общее число детей инвалидов в 47 регионе составляет 4 691 человек на 1 сентября 2021 года. Наибольшее число из них — 747 детей — проживают во Всеволожском районе, наименьшее — 96 детей — в Лодейнопольском районе Ленобласти.

Как объяснить детям, что их ровесники-инвалиды не опасны?

Наилучший вариант научить ребенка правильно взаимодействовать с детьми с особенностями — показать на собственном примере отношение к людям с инвалидностью, продемонстрировать отсутствие страха и готовность прийти на помощь. Дети настроены на своих родителей и способны мгновенно считывать реакции, поэтому следует спокойно реагировать, без избегания и излишней жалости к человеку с проблемами со здоровьем. Если вы можете облегчить жизнь ребенка-ивалида в настоящий момент, например, придержав дверь или подняв упавшую вещь, то непременно сделайте это. Так вы наглядно продемонстрируете своему ребенку, что все в порядке. Будьте морально готовы ответить на его вопросы.

Вы упростите себе жизнь, если начнете разговор сами. Поясните, что другой ребенок с особенностями: не работают ножки, поэтому он передвигается в инвалидной коляске. Проговорите, что это случается по разным причинам и бывают другие виды ограничений. Не все люди способны хорошо слышать, говорить, передвигаться или понимать речь или происходящее вокруг, но это не значит, что с ними нельзя общаться. Помните, что нельзя транслировать ребенку жалость или пренебрежение, иначе это приведет к искаженным установкам. Говорите обычным тоном, как-будто рассказываете о чем-то будничном. Отметим, что разговор стоит вести только в том случае, если ребенок готов слушать. Возможно, ему нужно время переварить первичную информацию. Когда он будет готов к дальнейшим объяснениям, то сам вернется к этому разговору.

«Как-либо специально акцентировать внимание ребенка не следует. Громкие крики и странные звуки могут издавать все дети вне зависимости от особенностей. Это свойственно и некоторым взрослым. Вы не можете точно знать, инвалид он или нет. Если ребенок задает вопрос: «Мама, зачем он кричит?», можно ответить примерно следующее: «Возможно, он не умеет говорить, возможно, не знает, как выразить словами то, что хочет» — советует заведующий отделением раннего вмешательства для детей в возрасте от нуля до трех лет (абилитация младенцев) ЦСРИиДИ Кронштадтского района Санкт-Петербурга Вероника Кириллова.

Почему умение общаться с людьми с ограниченными возможностями важно?

При общении с ребенком используйте правильную терминологию. Хоть слово «инвалид» законодательно закреплено в России, но сами люди с ограничениями и их родственники не любят его, так как с латинского, английского и французского языков, оно переводится как «бессильный» или «немощный». Согласно мировым стандартам, в первую очередь следует называть человека, а потом указывать его особенность. К примеру, говорить не «аутист», а «ребенок с аутизмом» или «девочка на коляске». Высказывания в отношении людей с особенностями типа «неполноценный», «калека» и подобные показывают невоспитанность и низкий моральный уровень развития человека. Если вы стремитесь вырастить здоровую полноценную личность, то нужно убрать такие определения в первую очередь из своего словарного запаса.

«Родителям, которые негативно относятся к детям с особенностями, можно посоветовать интересоваться развитием и поведением своего ребенка. У ребенка с особенностями, как правило, есть любящие и внимательные родители, которые и так ежедневно испытывают в несколько раз больше тревог, беспокойства и усугублять их состояние не стоит. Негативно настроенным к инвалидам людям, можно посоветовать видеть прежде всего личность человека, не важно маленький он или большой, а так же с особенностями или без», — рассказывает заведующая отделением абилитации младенцев.

Если в вашем окружении есть люди, имеющие инвалидность, то стоит наладить с ними семейный контакт. Дайте возможность своему ребенку свободно задавать интересующие его вопросы напрямую. Не бойтесь, что он обидит бестактным вопросом человека с проблемами со здоровьем. Прелесть детей в их любопытстве, которое строится на желании понять, а не причинить боль. Это поможет наладить маленькому человеку контакт не только с особенными людьми, но и с миром, лучше понять себя.

При разговоре с ребенком о сверстнике, имеющим инвалидность, не стоит отмечать ее наличие. Многие люди с ограничениями, справляются с обыденными вещами без посторонней помощи. Стирайте границы, указывая на умения или положительные качества личности ребенка-инвалида, тогда ваш отпрыск тоже не будет разделять. Лучше всего взаимодействие между обычными детьми с детьми с особенностями происходит в момент общения или во время игры. Если в окружении вашего ребенка, есть сверстник с инвалидностью, вы можете вместе с ребенком подумать совместные занятия, которые будут доступны всем. Это поможет наладить обратную свять и научить вашего отпрыска с креативностью подходить к общению с разными людьми.

Что стоит искоренить из своего сознания и не допустить в понимании своего ребенка?

Многие люди ошибочно полагают, что граждане с инвалидностью обречены на пустую жизнь и бесполезны для общества. Это не так. А дети, родители которых никак не прояснили ситуацию, думают, что могут перенять болезнь после общения с людьми с особенностями. Ошибочных мнений касательно этой темы много, поэтому, их следует пресекать в корне как в соей голове, так и в мыслях ребенка, если услышите подобное. Среди людей с инвалидностью много выдающихся и талантливых личностей:

Британский физик-теоретик и популяризатор науки Стивен Хокинг , прикованный к инвалидному креслу в результате паралича из-за бокового амиотрофического склероза.

, прикованный к инвалидному креслу в результате паралича из-за бокового амиотрофического склероза. Композитор, пианист, дирижер Людвиг ван Бетховен , который продолжал писать музыку после потери слуха.

, который продолжал писать музыку после потери слуха. Австралийский оратор, меценат, писатель Ник Вуйчич , который родился с синдромом тетраамелии. Это редкое наследственное заболевание, приводящее к отсутствию рук и ног.

, который родился с синдромом тетраамелии. Это редкое наследственное заболевание, приводящее к отсутствию рук и ног. Российский профессор психологии Александр Суворов , который потерял зрение в три года и остался без слуха в девять лет. Он является единственным в России слепоглухим доктором психологических наук.

, который потерял зрение в три года и остался без слуха в девять лет. Он является единственным в России слепоглухим доктором психологических наук. Альпинист из Новой Зеландии Марк Инглис лишился обеих ног, после того как отморозил их во время одной из экспедиций. Это не помешало ему исполнить свою мечту и покорить Эверест.

Шутки в отношении людей с особенностями неприемлемы. Ваша обязанность научить ребенка правильно действовать в ситуации, когда другие люди обижают детей с инвалидностью. Например, заступиться за объект издевательств или позвать взрослых. Также уделите внимание и объясните своему отпрыску, что в случае, когда он сам случайно задел чувства ребенка-инвалида, следует немедленно извиниться.

Если вы переживаете, что ребенок с особенностями ведет себя агрессивно и может навредить вашему, то не стоит действовать заранее. Следите за ситуацией, возможно, ваши предположения беспочвенны.

«Мама и папа в любых ситуациях должны оставаться на стороне ребенка. Если ребенок, имеющий инвалидность, своим поведением угрожает жизни и здоровью окружающих, то, конечно, родители остановят его и принесут извинения, как впрочем и любые родители», — поясняет специалист ЦСРИиДИ Кронштадтского района Санкт-Петербурга.

Как помочь своему ребенку понять трудности, с которыми сталкиваются дети с особенностями ежедневно?

В ситуации, когда ваш ребенок случайно обидел ребенка с инвалидностью или для общего развития, стоит помочь своему чаду представить жизнь человека с особенностями. Например, завязать глаза и под вашим присмотром попробовать дойти от комнаты до кухни или выполнить иное действие с ограничением возможностей. Этот урок поможет ему пробудить желание помогать не только людям-инвалидам, но и другим живым существам, нуждающимся в помощи или поддержке.

Детям также интересно, как люди с ограниченными возможностями справляются с обыденными вещами: как общаются глухонемые, как передвигаются на коляске в ограниченных пространствах или ездят на машине и другие. Ответы на те вопросы, которые вы не знаете, следует уточнить в интернете или почерпнуть из других источников. Объясните, что помощь посторонних людей нуждающимся является фактом доброжелательности и проявлением внимания. Это касается не только детей с инвалидностью, но и пожилых граждан и других людей, оказавшихся в затруднительном положении. Так вы научите ребенка заботиться об окружающих и быть благодарным за участие.