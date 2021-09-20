«Дом Милосердия-Бетель» в Выборге нуждается в продуктах питания для бездомных

Бесплатные обеды организует «Дом Милосердия-Бетель». Еду раздают каждое воскресенье за «Домом Торговли» на проспекте Ленина, 11, в период с 10:30 до 11:30.

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Сейчас проект испытывает временную нужду в продуктах питания. Серебряные добровольцы «Горлицы» организовали сбор продуктов питания для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Все, кто хочет помочь, могут до 25 сентября принести крупы – рис, греча, пшено, макароны – по адресу: Выборг, ул. Димитрова, 5, холл на первом этаже.