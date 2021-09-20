Электричка насмерть сбила жителя Волхова

Инцидент произошел в минувшие выходные на станции Волковская во Фрунзенском районе Петербурга.

Электричка сбила 45-летнего жителя Волхова в Ленобласти, который переходил железнодорожные пути в неположенном месте. Машинист подал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. Мужчина умер на месте происшествия.

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Сотрудники транспортной полиции по СЗФО начали проверку.