Электричка насмерть сбила жителя Волхова

Автор: Гузель Галимова
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Инцидент произошел в минувшие выходные на станции Волковская во Фрунзенском районе Петербурга.

Электричка сбила 45-летнего жителя Волхова в Ленобласти, который переходил железнодорожные пути в неположенном месте. Машинист подал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. Мужчина умер на месте происшествия.

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