В Выборге ищут волонтеров, чтобы восстановить «Стену плача»

В Выборгском районе Ленобласти будут восстанавливать каретник XIX века — или «Стену плача», как еще называют данные руины.

Руины не являются объектом культурного наследия или памятником архитектуры, поэтому их невозможно отреставрировать за счет государства. «Стену Плача» хотят восстановить при помощи волонтерского проекта. Все уже согласовано с региональным комитетом по сохранению культурного наследия. Есть и спонсоры, готовые помочь стройматериалами и опытом.

Фото: 47channel

Теперь же, как сообщает директор «Монрепо» Александр Смирнов, остается найти волонтеров, которым предстоит убрать и разобрать кирпичи. Основную работу сделают профессиональные каменщики. Реставрацию планируют завершить до конца октября.

Чтобы стать волонтером — необходимо написать на эл. почту заповедника: park_monrepo@mail.ru.