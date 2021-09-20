ВС запретил разводить на садовых участках сельскохозяйственных животных

Верховный суд России вынес решение, согласно которому на землях, предназначенных для садоводства, запрещено держать кур и других мелких сельскохозяйственных животных.
Ранее жительнице Волгограда, разводившей кур на даче, запретили это делать, поскольку де-юре участок женщины предназначен для садоводства, а следовательно, земля использовалась не по целевому назначению. С дачницы взыскали 10 тысяч рублей, что является минимальным штрафом по данному обвинению.
Женщина попыталась оспорить штраф и дошла до Верховного суда, однако там с решением о штрафе согласились.
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