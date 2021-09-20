Уникальные кадры охоты цапли в Санкт-Петербурге появились в сети

Заснять птицу получилось в Сестрорецком разливе.
Источник: https://t.me/PiterskayaBulka
Источник: https://t.me/PiterskayaBulka
Источник: https://t.me/PiterskayaBulka
По информации телеграм-канала Питерская Булка, фотограф Антон Кубышкин прогуливаясь вдоль Сестрорецкого разлива заснял цаплю, которая охотилась за рыбой.
— Поразил окрас клюва переходящий в череп. Так оригинально выглядит эта расцветка желтого клюва, переходящего в красивый зелёный на голове, — отметил автор фотографий.
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04.09.2021 278