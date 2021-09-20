Уникальные кадры охоты цапли в Санкт-Петербурге появились в сети

Автор: Александр Селиванов
-
Поделиться

Заснять птицу получилось в Сестрорецком разливе.

Уникальные кадры охоты цапли в Санкт-Петербурге появились в сети цапли, фотографии, Сестрорецкий Разлив, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, птицы, животные, Дикие животные в Санкт-Петербурге, Дикие животные в РоссииИсточник: https://t.me/PiterskayaBulka
Уникальные кадры охоты цапли в Санкт-Петербурге появились в сети цапли, фотографии, Сестрорецкий Разлив, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, птицы, животные, Дикие животные в Санкт-Петербурге, Дикие животные в РоссииИсточник: https://t.me/PiterskayaBulka
Уникальные кадры охоты цапли в Санкт-Петербурге появились в сети цапли, фотографии, Сестрорецкий Разлив, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, птицы, животные, Дикие животные в Санкт-Петербурге, Дикие животные в РоссииИсточник: https://t.me/PiterskayaBulka

По информации телеграм-канала Питерская Булка, фотограф Антон Кубышкин прогуливаясь вдоль Сестрорецкого разлива заснял цаплю, которая охотилась за рыбой.

— Поразил окрас клюва переходящий в череп. Так оригинально выглядит эта расцветка желтого клюва, переходящего в красивый зелёный на голове, — отметил автор фотографий.
Вам будет интересно
Встреча белой цапли с фотографом в Большой Ижоре обернулась взаимными взглядами — фото
Грациозная и гордая птица вовсе не испугалась внимания фотоохотника, а наоборот начала охотно позировать и наблюдать в ответ. Фотоисторию одного взаимного...
04.09.2021 278
Автор