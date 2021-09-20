Житель Старой Ладоги стал финалистом Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства. Студенты»

Житель Старой Ладоги Дмитрий Михалев стал финалистом молодежного направления Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства. Студенты».

На конкурсе он представил проект костюмированных экскурсий для школьников и студентов. Чтобы вовлечь посетителей в историю Древней Руси, Дмитрий планирует создать звуковые и световые инсталляции на экскурсионных маршрутах.

В финал вышли 32 участника из 12 регионов страны. Всего на конкурс поступило более 9 тысяч заявок.

Ранее мы сообщали, что команда Ленобласти отправится на очный полуфинал Всероссийского конкурса «Большая перемена», который пройдет с 22 по 25 сентября в Ярославской области.