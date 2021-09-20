На мосту через реку Оять организуют реверсивное движение

На мосту через реку Оять в Ленобласти с 20 сентября будет организовано реверсивное движение транспорта со светофорным регулированием.

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», реверсивное движение введут с 20 сентября по 10 декабря 2021 года. Скорость движения будет ограничена до 40 км/ч. Ограничения связаны с ремонтными работами.

Пропускную способность ремонтируемого участка будут ограничивать в два этапа – сначала проведут необходимые манипуляции на одной половине проезжей части, затем на второй.