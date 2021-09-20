Сергей Перминов рассказал о фейках при обращений в ситуационный центр «Единой России»

Были попытки создать большое количество фейковых сообщений.

По словам члена комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Сергея Перминова, процент фейковых сообщений о нарушениях на выборы, поступающих в ситуационный центр «Единой России», был огромен.

Он отметил, что почти 99% обращений были фейковыми.

Была попытка создать огромное количество сообщений о якобы имевших место нарушениях.