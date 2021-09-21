Центральная избирательная комиссия сообщает результаты волеизъявления граждан.

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Первое место, получив 49,82% голосов избирателей, занимает фракция «Единая Россия».

На втором месте расположилась КПРФ с 18,93%. ЛДПР – на третьем с 7,55%. Четвертое место по итогам выборов занимает «Справедливая Россия – за правду» с 7,46%. Также в Госдуму прошли «Новые люди» – 5,32%.