В Санкт-Петербурге на 71 улице парковка стала платной

Комитет по транспорту опубликовал список, состоящий из 71 улицы Санкт-Петербурга, где парковка стала платной.
По информации телеграм-канала Питерская Булка, на 71 улице установили знаки 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор» — действует полный или частичный запрет на остановку и стоянку автотранспорта.
До запуска системы стоянки будут работать в тестовом режиме, поэтому плата за парковку взиматься не будет.
Список улиц, где будет платная парковка, представлен на сайте Комитета по транспорту.
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