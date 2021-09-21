В Санкт-Петербурге на 71 улице парковка стала платной

Комитет по транспорту опубликовал список, состоящий из 71 улицы Санкт-Петербурга, где парковка стала платной.

По информации телеграм-канала Питерская Булка, на 71 улице установили знаки 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор» — действует полный или частичный запрет на остановку и стоянку автотранспорта.

До запуска системы стоянки будут работать в тестовом режиме, поэтому плата за парковку взиматься не будет.

Список улиц, где будет платная парковка, представлен на сайте Комитета по транспорту.