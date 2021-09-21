Организаторов частных секций и кружков для детей поддержат субсидиями

Мишустин подписал постановление о господдержке в виде субсидий на возмещение затрат компаниям, занимающимся развитием дополнительного образования для детей, сообщает пресс-служба кабмина.

Ранее такие компании могли рассчитывать на возмещение расходов, связанных с уплатой процентов по кредитам. По просьбе бизнеса правительство пересмотрело эту меру поддержки, и теперь компаниям будут компенсировать 5% от суммы фактических затрат на улучшение образовательной инфраструктуры, ремонт зданий, модернизацию и покупку оборудования, учебных пособий, игр и расходных материалов. Кроме того, компенсацией можно воспользоваться при найме специалистов для работы с детьми с особенностями развития.

Для получения субсидии необходимо принять участие в конкурсном отборе, который организует Минпросвещения.

Ранее правительство выделило почти 2 млрд рублей на обновление библиотек и детских театров.