Сергей Перминов обсудил с министром Сербии инновации и технологии в эпоху COVID-19

Российский сенатор, член Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Перминов встретился с министром инноваций и технологического развития Сербии, сопредседателем Межправительственного комитета России и республики Ненадом Поповичем.

Сергей Перминов и Ненад Попович обсудили актуальные в эпоху COVID-19 технологические инновации и перспективы обмена опытом в интересах граждан двух стран. Политики отметили традиционно крепкие дружественные отношения двух народов, основанные на глубоких исторических, экономических и культурных связях.

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Ненад Попович пригласил представителя Ленинградской области Сергея Перминова в Сербию в 2022 году. По предварительным данным, поездка запланирована на апрель.