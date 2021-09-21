Пятилетний ребенок упал в незакрытый четырехметровый люк в Новом Девяткино

Мальчик получил множественные травмы и переломы.
По информации правоохранительных органов, вечером 20 сентября пятилетний малыш упал в незакрытый и неогороженный люк в Новом Девяткино.
Отмечается, что происшествие случилось по халатности коммунальных служб и местной администрации.
Ребенок был экстренно госпитализирован. Медики диагностировали у него множественные травмы и переломы.
Вам будет интересно
Инцидент произошел в Приморском районе города. Как отметил очевидец, отец девочки после столкновения находился в шоке и просто пошел дальше...
14.09.2021 283
В ближайшее время в полицию будет подано заявление. Выясняются все обстоятельства произошедшего.