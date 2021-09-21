Мишустин: с 2022 года пособия и выплаты будут начислять автоматически

Со следующего 2022 года россияне будут получать все положенные им выплаты автоматически, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

Нововведение коснется пенсий, компенсаций и пособий, в том числе, по временной нетрудоспособности, беременности, родам, а также единовременной выплаты при рождении ребенка.

Для автоматических перечислений не нужно будет предоставлять справки, достаточно будет сообщить актуальные реквизиты счета и дать согласие на Госуслугах на проактивное получение денег.

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