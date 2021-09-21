Избирательная комиссия Ленобласти подвела региональные итоги выборов

По информации Леноблизбиркома, выборы в 47 регионе признаны состоявшимися, а результаты — действительными.

Во Всеволожском одномандатном избирательном округе № 111 депутатом ГосДумы восьмого созыва избрана Светлана Журова, в Кингисеппском одномандатном избирательном округе № 112 — Сергей Яхнюк, в Волховском одномандатном избирательном округе № 113 — Сергей Петров. Все «Единая Россия».

По итогам голосования наибольшее число голосов избирателей получил федеральный список кандидатов «Единой России» ― 43,08%, КПРФ — 18,41%, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» ― 9,76%, ЛДПР ― 8,34%, «Новые люди» — 6,59%. Остальные партии не преодолели 5-ти процентный барьер.

За ходом выборов в Ленинградской области следили более 2000 наблюдателей, в том числе представители стран СНГ.

Ранее главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко прокомментировал результаты парламентских выборов-2021. А член комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Перминов рассказал, что процент фейковых сообщений о нарушениях на выборы, поступающих в ситуационный центр «Единой России», был огромен.