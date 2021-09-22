На восьми федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 22 сентября

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 22 сентября при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленинградской области.
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Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия):
- км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 136 ограничение скорости движения оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт обочины.
М-10 «Россия» (Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург):
- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- . Тосно км 13-11 ограничение скорости движения в направлении на МСК с 08:00 до 19:00, промазка швов и трещин битумной мастикой.
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):
- км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 64-90 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, заливка трещин в асфальтобетонном покрытии.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 496 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт а/б покрытия.
Р-23 (Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия):
- км 42-44 ограничение скорости движения в оба направления 08:00 до 17:00, очистка водоотводных лотков (канав и кюветов).
А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой):
- ТрР км 63, км 203-208 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;
- км 142-143 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, замена СБО;
- км 165 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, заливка швов а/б покрытия.
А-181 «Магистральная»:
- км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонтная планировка обочин;
- км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций АБП;
- км 0-124 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.
А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»):
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, механизированная очистка ПЧ;
- км 0-55 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;
- км 44-76(старое направление) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;
- км 100-146 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;
- км 74-77 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций АБП.