Глава Минтруда раскрыл размер страховых пенсий по старости в 2022-2024 годах

Как сообщают РИА «Новости» со ссылкой на министра труда и социальной защиты России Антона Котякова, средний размер страховых пенсий по старости в 2021 году составляет 16 789 рублей.

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«По прогнозам Минэкономразвития, годовая инфляция составит 5,8%. С учетом этого планируемая в 2022 году индексация остается в параметрах трехлетнего бюджета – на уровне 5,9%», – рассказал Антон Котяков

По словам министра, среднегодовой размер страховой пенсии по старости в 2022 году составит 18 521 рубль, в 2023 году – 19 477, в 2024 году – 20 469.