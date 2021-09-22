Архив в Выборге рассекречивает уникальные документы

Посетители выставки в Москве смогут увидеть, что написано в найденной при вскрытии гробницы Александра Невского в 1917 году записке.

Историко-документальная выставка из 400 экспонатов «Александр Невский и его образ в исторической памяти», посвященной 800-летию со дня рождения благоверного князя, откроется в Выставочном зале федеральных архивов в Москве 29 сентября.

Выставка включает подлинные архивные документы, графику, гравюры, иконы, орденские знаки, а также фото- и кинодокументы.

Напомним, что в 2021 году в деревне Пустынка Тосненского района откроют памятник Александру Невскому, а рядом создадут природно-исторический парк площадью 4,75 га с часовней посредине. По легенде, именно там молился Александр Невский перед битвой со шведами.

Также на правом берегу реки Тосна откроют новый духовно-исторический туристический маршрут. В проекте ─ создание туристско-рекреационных объектов «Водская пятина», «Славянская деревня» и «Место молитвы князя Александра Невского».