Проект «Ожившие картины» глазами детей стал победителем конкурса в Выборге

Проект стал победителем конкурса Международной летней исторической школы, его создатели получили именную стипендию на реализацию проекта.

Напомним, что в Международной летней исторической школе, которая проходила в Выборге, приняли участие 200 студентов российских ВУЗов, три четверти которых ─ иностранцы. А из 20 проектных групп в финал конкурса вышли четыре.

Напомним, что открытие Международной летней исторической школы-2021 в состоялось 15 сентября в Выборге. Уникальный образовательный проект реализуется по поручению Президента РФ Владимира Путина Российским историческим обществом, Министерством науки и высшего образования РФ, Государственным академическим университетом гуманитарных наук, фонда «История Отечества» и Правительства Ленинградской области.