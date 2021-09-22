Новое пешеходное пространство в необычной окраске призвано привлекать внимание пешеходов и водителей издалека.

Во Всеволожске появилась ярко-красная дорожка на новом путепроводе. Таким образом новое пешеходное пространство в необычной окраске привлечет внимание пешеходов и водителей издалека.

Также специалисты рассказали, что процесс создания цветного асфальта гораздо сложнее, чем обычной асфальтобетонной смеси, привычный цвет которой черный. Работы выполняются в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Движение по путепроводу планируется запустить уже к концу этого года. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Ленобласти.