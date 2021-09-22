Юные таланты Выборгского района получат персональные стипендии в размере 12 тысяч рублей

Комитет по культуре и туризму Ленобласти инициировал персональные стипендии для лучших учащихся и студентов образовательных учреждений сферы культуры. Трое юных дарования уже начали получать выплату.

Об этом сообщает пресс-служба администрации Выборгского района в среду, 22 сентября. Стипендии в размере 12 тысяч рублей направлены на поддержку молодых талантов в рамках реализации нацпроекта «Культура».

«Денежное поощрение получают ребята, которые стали победителями конкурсов разного уровня. Также учитываются успехи в учебе. Поздравляем стипендиатов, а также преподавателей, концертмейстеров и руководителей образовательных учреждений с высокой оценкой их работы», — говорит начальник отдела культуры районной администрации Галина Цветкова. —

Так, среди самых талантливых воспитанников по итогам 2020-2021 учебного года стали трое воспитанников школы искусств Выборга и Рощинской школы искусств.