Россия возобновит авиасообщение с рядом стран с 5 октября

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Уже с 5 октября россияне смогут отправиться в Джибути, Перу, ЮАР, Новую Зеландию и Данию.

Также сообщается, что авиасообщение будет возобновлено с Гоа и Тенерифе. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Однако авиасообщение с Танзанией по-прежнему приостановлено до 1 ноября этого года. Отметим, что ограничения на зарубежные авиаперелеты вводились из-за распространения коронавируса.

Вам будет интересно
Россия возобновит авиасообщение с рядом стран с 5 октября юар, Россия, Перу, перелеты, коронавирус, Гоа, авиасообщение
Россия снимет все ограничения на авиасообщение с Белоруссией
В четверг, 9 сентября состоялись переговоры президентов России и Белоруссии. По их итогам, Владимир Путин решил снять все ограничения на...
09.09.2021 168
Автор