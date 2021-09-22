Россия возобновит авиасообщение с рядом стран с 5 октября

Уже с 5 октября россияне смогут отправиться в Джибути, Перу, ЮАР, Новую Зеландию и Данию.

Также сообщается, что авиасообщение будет возобновлено с Гоа и Тенерифе. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Однако авиасообщение с Танзанией по-прежнему приостановлено до 1 ноября этого года. Отметим, что ограничения на зарубежные авиаперелеты вводились из-за распространения коронавируса.