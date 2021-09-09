Россия снимет все ограничения на авиасообщение с Белоруссией

В четверг, 9 сентября состоялись переговоры президентов России и Белоруссии. По их итогам, Владимир Путин решил снять все ограничения на авиасообщение с «братской» республикой.

Ограничения, препятствующие стабильному авиасообщению, будут сняты в ближайшее время. Однако точная дата пока неизвестна.

Помимо этого, Россия выделит новые кредиты союзному государству — до конца 2022 года будет выделено порядка 640 млн долларов эти цели. По словам Владимира Путина, Россия и Белоруссия уже договорились о единой макроэкономической политике и интеграции платежных систем.