Фото: Новенькая BMW проскользила 50 метров по рельсам после столкновения с трамваем в Петербурге

В Невском районе Санкт-Петербурга произошло ДТП с участием трамвая и легковушки. Авария парализовала движение электротранспорта.

Очевидцы поделились кадрами с места происшествия на улице Коллонтай в Петербурге. По словам автора фотографий, автомобиль пролетел по рельсам «метров 50». В результате столкновения вся передняя часть кузова авто оказалась раскуроченной.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Сообщается, что ДТП обошлось без пострадавших. Водитель BMW был трезв.