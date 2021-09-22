Фото: Новенькая BMW проскользила 50 метров по рельсам после столкновения с трамваем в Петербурге

Автор: Анастасия Щербакова
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В Невском районе Санкт-Петербурга произошло ДТП с участием трамвая и легковушки. Авария парализовала движение электротранспорта.

Очевидцы поделились кадрами с места происшествия на улице Коллонтай в Петербурге. По словам автора фотографий, автомобиль пролетел по рельсам «метров 50». В результате столкновения вся передняя часть кузова авто оказалась раскуроченной.

Фото: Новенькая BMW проскользила 50 метров по рельсам после столкновения с трамваем в Петербурге Петербург, ДТП, авария, BMWФото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: Новенькая BMW проскользила 50 метров по рельсам после столкновения с трамваем в Петербурге Петербург, ДТП, авария, BMWФото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Сообщается, что ДТП обошлось без пострадавших. Водитель BMW был трезв.

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Фото: Новенькая BMW проскользила 50 метров по рельсам после столкновения с трамваем в Петербурге Петербург, ДТП, авария, BMW
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