Фото: Новенькая BMW проскользила 50 метров по рельсам после столкновения с трамваем в Петербурге

В Невском районе Санкт-Петербурга произошло ДТП с участием трамвая и легковушки. Авария парализовала движение электротранспорта.
Очевидцы поделились кадрами с места происшествия на улице Коллонтай в Петербурге. По словам автора фотографий, автомобиль пролетел по рельсам «метров 50». В результате столкновения вся передняя часть кузова авто оказалась раскуроченной.
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Сообщается, что ДТП обошлось без пострадавших. Водитель BMW был трезв.
Вам будет интересно
Тело новорожденной нашли в двух метрах от берега. Об ужасной трагедии рассказал портал Невские новости вечером, 22 сентября. Мужчина обратился в...
22.09.2021 84