Молодые футболисты из Соснового Бора завоевали два золота на Кубке России по футболу

С 17 по 19 сентября в Краснодарском крае прошел Кубок России по футболу с участием 12 команд из 11 городов России.

Ленинградскую область в трехдневном футбольном марафоне представляла команда юниоров «Смена» из Соснового Бора.

Вам будет интересно Дзюба отказался от приглашения в сборную России по футболу Как сообщает «Матч ТВ», Артем Дзюба отказался от приглашения в сборную России для подготовки к ближайшим отборочным матчам чемпионата мира... 22.09.2021 159

Юные сосновоборцы удостоились двух золотых наград, победив в двух первенствах. Лучшим игроком турнира признали Никиту Тюряпина, а лучшим нападающим – Никиту Бояркина.