Молодые футболисты из Соснового Бора завоевали два золота на Кубке России по футболу

С 17 по 19 сентября в Краснодарском крае прошел Кубок России по футболу с участием 12 команд из 11 городов России.
Ленинградскую область в трехдневном футбольном марафоне представляла команда юниоров «Смена» из Соснового Бора.
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22.09.2021 159
Юные сосновоборцы удостоились двух золотых наград, победив в двух первенствах. Лучшим игроком турнира признали Никиту Тюряпина, а лучшим нападающим – Никиту Бояркина.