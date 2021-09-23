Молодые футболисты из Соснового Бора завоевали два золота на Кубке России по футболу

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

С 17 по 19 сентября в Краснодарском крае прошел Кубок России по футболу с участием 12 команд из 11 городов России.

188380
Фото: администрация города Сосновый Бор

Ленинградскую область в трехдневном футбольном марафоне представляла команда юниоров «Смена» из Соснового Бора.

Вам будет интересно
Молодые футболисты из Соснового Бора завоевали два золота на Кубке России по футболу Сосновый Бор, Ленинградская область, Кубок России по футболу
Дзюба отказался от приглашения в сборную России по футболу
Как сообщает «Матч ТВ», Артем Дзюба отказался от приглашения в сборную России для подготовки к ближайшим отборочным матчам чемпионата мира...
22.09.2021 159

Юные сосновоборцы удостоились двух золотых наград, победив в двух первенствах. Лучшим игроком турнира признали Никиту Тюряпина, а лучшим нападающим – Никиту Бояркина.

Автор