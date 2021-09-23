В Гатчинском районе внедряется комплексное решение по энергосбережению за 173 млн рублей

Внедрение технологий энергосбережения позволит снизить затраты бюджетных средств на оплату энергетических ресурсов

Как рассказали в правительстве Ленобласти, работы заметно снизят затраты бюджета на электричество и отопление. Пилотным стал Гатчинский район. А те технологии, которые покажут себя лучше всего, предстоит воплотить по всему региону.

Энергоэффективность — рациональное использование энергетических ресурсов, использование меньшего количества энергии для обеспечения того же уровня энергетического обеспечения зданий или технологических процессов на производстве.

Отметим, что самыми энергоэффективными районами в регионе по итогам 2019 года стали Лодейнопольский и Тихвинский, в 2018 году — Киришский, Приозерский и Лужский районы, а сама Ленобласть заняла пятую строчку всероссийского рейтинга энергоэффективности в бюджетной сфере и ЖКХ. По итогам 2017 года регион впервые попал в пятерку в общероссийском рейтинге энергоэффективности