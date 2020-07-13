Самыми энергоэффективными районами в регионе стали Лодейнопольский и Тихвинский

Серебро в рейтинге работы администраций районов в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности получил Тосненский район, а бронзу поделили Волховский и Сланцевский районы.

Как рассказали в пресс-службе правительства Ленобласти, среди 15 критериев отбора были учтены такие критерии как: количество энергосервисных контрактов, оснащенность приборами учета электроэнергии, теплоснабжения и холодного водоснабжения зданий муниципальной собственности, процент установленных светодиодных источников света в уличном освещении и другим.

«Нужно разработать систему поощрений муниципальных образований. Первая пятерка рейтинга энергоэффективности будет получать субсидии или бонусы. Их получат те, у кого реально идет снижение затрат, связанных с энергоэффективностью», — подчеркнул глава Ленобласти Александр Дрозденко.

В регионе действует программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ленобласти», идет господдержка энергосберегающих мероприятий. Также Центр энергосбережения и повышения энергоэффективности региона обеспечивает реализацию энергосервисных контрактов.

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Отметим, что в 2018 году лучшими в энергосбережении стали Киришский, Приозерский и Лужский районы, а сама Ленобласть заняла пятую строчку всероссийского рейтинга энергоэффективности в бюджетной сфере и ЖКХ. По итогам 2017 года регион впервые попал в пятерку в общероссийском рейтинге энергоэффективности.

Энергоэффективность — рациональное использование энергетических ресурсов, использование меньшего количества энергии для обеспечения того же уровня энергетического обеспечения зданий или технологических процессов на производстве.