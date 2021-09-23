Согласно нововведениям, максимальный размер штрафа для граждан вырастет больше чем в шесть раз, а для должностных лиц – в пять.

В правительстве Ленобласти подготовили законопроект об ужесточении наказания за незаконную торговлю на улицах. Инициатором выступило администрация Заневского городского поселения.

Согласно нововведениям, максимальный размер штрафа для граждан по статье 3.3 «Торговля в не отведенных для этого местах» вырастет больше чем в шесть раз, а для должностных лиц – в пять. Так, вместо 1 500 уличным продавцам придется заплатить от 5 000 до 10 000 рублей. Ранее наказание для владельцев лотков не превышало 4 000 рублей, теперь же оно составляет до 20 000 рублей.

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Предполагается и ужесточение санкций за установку ларьков на гостерриториях с нарушением схемы расположения нестационарных объектов. Планируется вернуть и статью 4.1 «Нарушение правил благоустройства территорий поселений в части размещения некапитальных нестационарных строений, сооружений», но уже в новой редакции.