В доме в деревне Нижница нашли тела двух братьев

В Бокситогорском районе Ленобласти устанавливаются обстоятельства гибели родственников.
Тела двух мужчина обнаружили в одном из домов в деревне Нижница Бокситогорского района Ленобласти. Они лежали на кроватях в разных комнатах. Погибшими оказались братья, старшему — 46 лет, а младшему — 43 года.
На телах не было обнаружено следов насильственной смерти. Обстановка в доме не была нарушена. Тела увезли в морг для установки точной причины смерти.
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