На обочине трассы во Всеволожском районе заметили еще одного «перевертыша», но уже по-крупнее

Груженный песком большегруз завалился на бок на Колтушском шоссе. Все содержимое грузовика оказалось на проезжей части.

Кадрами с места ДТП поделился очевидец. Авария на участке Колтушского шоссе произошло днем, 23 сентября.

Подробности случившегося пока неизвестны. На момент публикации на место ДТП уже приехали экстренные службы. Информации о состоянии водителя пока нет.

Ранее мы писали, что на трассе во Всеволожском районе произошло ДТП с «перевертышем». Черный «Солярис» лежал на крыше и никому не было до него дела.