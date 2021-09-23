Жителя Выборга осудили на 1 год за поддельные права и пьяную езду

Выборгский городской суд приговорил местного жителя к одному году ограничения свободы за злостные нарушения дорожного движения и использование поддельных прав.

Как сообщает прокуратура Ленобласти вечером, 23 сентября, 29 мая 2021 года ныне осужденный был остановлен сотрудниками ДПС, которые сразу заподозрили неладное. На предложение сотрудников пройти медицинское освидетельствование водитель отказался. При этом виновный предоставил сотруднику ДПС «липовое» водительское удостоверение.

В итоге суд избрал виновному наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года.