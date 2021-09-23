«Ленинградец» завершил выступление в Кубке России с не самым лучшим результатом

Футбольный клуб «Ленинградец» потерял шансы на выход в следующий этап Кубка России, одержав всего одну победу в групповом этапе.

«В Группе 1 элитного раунда остался еще один матч «Кубань» – «Краснодар», однако на нашу судьбу он уже никак не повлияет. «Ленинградец» завершает выступления в Бетсити Кубке России, набрав три очка за победу над «Кубанью» (1:0)», – указано в сообщении пресс-службы «Ленинградца».