Пропавшую в июле петербурженку нашли мертвой при помощи служебной собаки

Служебный пёс по кличке Карбид вышел на след, пропавшей в июле жительницы Петербурга. Ее тело нашли в окрестностях города на пустыре.

Как считает следствие, 37-летнюю женщину убил супруг. Такая версия появилась у правоохранителей после показаний сына погибшей. Он рассказал, что в последний раз видел мать 10 июля. В тот день она ушла вместе с мужем, но уже не вернулась.

Тело жертвы обнаружили на пустыре вдоль дороги в районе Волго-Донского проспекта. Подозреваемого в совершении преступления уже задержали.