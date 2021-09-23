Пропавшую в июле петербурженку нашли мертвой при помощи служебной собаки

Автор: Анастасия Щербакова
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Служебный пёс по кличке Карбид вышел на след, пропавшей в июле жительницы Петербурга. Ее тело нашли в окрестностях города на пустыре. 

Как считает следствие, 37-летнюю женщину убил супруг. Такая версия появилась у правоохранителей после показаний сына погибшей. Он рассказал, что в последний раз видел мать 10 июля. В тот день она ушла вместе с мужем, но уже не вернулась.

Тело жертвы обнаружили на пустыре вдоль дороги в районе Волго-Донского проспекта. Подозреваемого в совершении преступления уже задержали.

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23.09.2021 125
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