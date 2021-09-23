На Камчатке во время учебного полета потерпел крушение вертолет ФСБ

Вертолет Ка-27 разбился на Камчатке во время тренировочного вылета. Сообщается, что на борту находилось трое человек. Их судьба пока неизвестна.
Об этом вечером, 23 сентября, сообщает Baza.
По данным портала, вертолет совершал учебный полет. На борту находились три человека, однако источник «Интерфакса» заявлял, что их могло быть пятеро.
«Вертолёт вылетел в 22:09 по местному времени, по последним координатам он находится в районе южного склона горы Острая», — сообщает Baza.
О судьбе экипажа ничего неизвестно. Их начнут искать, когда будет светло.
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23.09.2021 73