Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 24 сентября при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленинградской области.
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Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия):
- км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
- км 68-70 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 19:00, ремонт СБО;
- км 12-13 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, покраска СБО.
М-10 «Россия» (Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург):
- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 13-11 г. Тосно ограничение скорости движения в сторону Москвы с 08:00 до 19:00, промазка швов и трещин битумной мастикой.
А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой):
- подъезд к г. Выборг № 1 км 0-2 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 154-155 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, окрашивание СБО;
- км 169-170 ограничение скорости движения в сторону Финляндии с 10:00 до 13:00, ликвидация деформации а/б покрытия;
- км 203-208 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.
А-181 «Магистральная»:
- км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия, ремонтная планировка обочин;
- км 114-122 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, планировка обочин вручную;
- км 0-45, км 95-124 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.
А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»):
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, механизированная очистка ПЧ;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт СБО;
- км 40-60 (старое направление) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация размывов;
- км 0-55 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.
Р-23 (Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия:
- — км 42-44 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, очистка водоотводных лотков.
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):
- км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
- км 124 ограничение скорости движения в сторону Кировска с 08:00 до 19:00, ремонт СБО;
- км 64-90 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, заливка трещин в асфальтобетонном покрытии.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
- км 480-496 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, промазка швов и трещин битумной мастикой.