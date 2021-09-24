Военные летчики исполнили мечту пациентов детского хосписа из Ленобласти и Петербурга

Санкт-Петербургский детский хоспис оказывают паллиативную медицинскую помощь детям с неизлечимыми заболеваниями. Летчики провели для его пациентов и их родителей экскурсию, рассказали о военной технике, показали стрелковое и ракетно-пушечное вооружение.

Также дети смогли подняться в воздух на борту многоцелевого вертолета Ми-8 под управлением летчика 1-го класса, подполковника Михаила Обухова.

«Такая акция проводится на нашем аэродроме впервые. Для нас большая честь исполнить мечту мальчиков – полетать на военном вертолете. Я понимаю, как это важно для них», – рассказал Михаил Обухов