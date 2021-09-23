Спасатели из Тосно провели для школьников день открытых дверей

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото:
Аварийно-спасательная служба ЛО

В честь Дня гражданской обороны ученики гимназии № 2 города Тосно посетили базу поисково-спасательного отряда, где им поведали об особенностях профессии спасателя.

Начальник поисково-спасательного отряда города Тосно рассказал ребятам о деятельности аварийно-спасательной службы и продемонстрировал фильм о работе спасателей.

После ознакомительной экскурсии по зданию отряда, ребята познакомились со специальным оборудованием, а в завершении встречи спасатели продемонстрировали как проходит деблокирование условного пострадавшего с черепно-мозговой травмой и травмой позвоночника из автомобиля.

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16.09.2021 163
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