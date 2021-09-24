Волейбольный клуб «Динамо-ЛО» проиграл «Белогорью»

Поражением завершился для волейбольного клуба «Динамо-ЛО» матч предварительного этапа против «Белогорья» 23 сентября в Санкт-Петербурге.

Команда из Ленинградской области уступила со счетом 0:3 (17:25, 26:28, 14:25). Самые результативные игроки «Динамо-ЛО» в это матче – Денис Бирюков (9 очков), Сергей Червяков (8) и Денис Шенкель (7).

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Следующая игра областной команды пройдет 24 сентября против «Динамо» из Москвы.