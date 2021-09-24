Стало известно, какие водители обязаны пройти техосмотр с 1 октября

Как сообщает Autonews.ru, в постановлении правительства от 27 февраля 2021 года № 275 срок действия карт, истекающих в период с 1 февраля по 30 сентября, продлен на 6 месяцев. Полгода прибавляются с даты истечения срока действия карты.

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По действующим правилам, проходить техосмотр нужно, если:

срок действия диагностической карты истек до 1 февраля 2021 года;

машина достигла четырехлетнего возраста;

автомобиль оформлен на юридическое лицо или используется в коммерческих целях.

Также следует помнить: несмотря на то, что с 22 августа диагностическая карта не нужна для приобретения ОСАГО, за ее отсутствие может быть выписан штраф. А если водитель без диагностической карты станет виновником ДТП из-за технической неисправности машины, его могут заставить возмещать страховой компании выплаты потерпевшей стороне.