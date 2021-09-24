В Петербурге задержали курьера с 10 килограммами наркотиков

Автор: Гузель Галимова
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В Невском районе Петербурга задержали 29-летнего местного жителя, в автомобиле которого обнаружили крупную партию наркотиков.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в микроавтобусе обнаружили 10 килограммов наркотиков как минимум пяти различных видов. Запрещенные вещества были расфасованы для последующих закладок.

За рулем автомобиля оказался 29-летний петербуржец. В салоне также находились его жена и мать. Все произошло на улице Подвойского.

Следствие считает, что задержанный обслуживал клиентов интернет-магазина по продаже наркотиков в даркнете. Он развозил закладки по тайникам, и делал это не только на территории города, но и за его пределами.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Мать и жена подозреваемого проходят по делу свидетелями.

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16.09.2021 202
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