В Петербурге задержали курьера с 10 килограммами наркотиков

В Невском районе Петербурга задержали 29-летнего местного жителя, в автомобиле которого обнаружили крупную партию наркотиков.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в микроавтобусе обнаружили 10 килограммов наркотиков как минимум пяти различных видов. Запрещенные вещества были расфасованы для последующих закладок.

За рулем автомобиля оказался 29-летний петербуржец. В салоне также находились его жена и мать. Все произошло на улице Подвойского.

Следствие считает, что задержанный обслуживал клиентов интернет-магазина по продаже наркотиков в даркнете. Он развозил закладки по тайникам, и делал это не только на территории города, но и за его пределами.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Мать и жена подозреваемого проходят по делу свидетелями.