С 1 октября откроется автобусное сообщение между Петербургом и Финляндией

Перевозчик Lux Express Group возобновляет пассажирские рейсы между Санкт-Петербургом и Хельсинки. Автобус начнет курсировать между Россией и Финляндией с 1 октября.

Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика. Рейсы из Северной столицы будут отходить с городского автовокзала в 6:15. Обратный рейс из Хельсинки с автобусной станции Kamppi запланирован на 16:15, а после перехода на зимнее время — в 15:15.

На территории Финляндии автобусы Lux Express будут делать три остановки: в Ваалимаа, Котка-Кархула и аэропорту Хельсинки-Вантаа.

Однако в стране до сих пор действуют коронавирусные ограничения — туристические поездки все еще запрещены и, чтобы попасть в Финляндию необходимы веские основания. Финские визовые центры принимают петербуржцев, чьи двухлетние шенгенские визы «сгорели» за время пандемии и введенных ограничений, но не гарантируют, что жители города смогут попасть в страну.