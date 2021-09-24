Россияне чаще всего узнают новости из телевидения, соцсетей, блогов и разговоров с людьми

Социальные сети и блоги стали одним из основных источников новостей для россиян, наравне с телевидением и разговорами с другими людьми, следует из опроса ВЦИОМ.

Чаще всего россияне узнают новости об экономике и общественно-политической жизни из телевидения — 47%, соцсетей и блогов в интернете — 42%, разговоров с людьми — 40%, новостных, аналитических и официальных сайтов в интернете — 36%, а также из регионального и местного телевидения — 31%.

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Среди соцсетей и мессенджеров по ежедневной аудитории лидируют WhatsApp и YouTube. Facebook оказался на предпоследнем, девятом месте, опередив только Twitter.