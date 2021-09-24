Нарушителям дорожного движения могут запретить работать в такси

Минтранс подготовил законопроект, согласно которому водители, имеющие более трех неоплаченных штрафов за нарушение ПДД, не смогут работать в такси.

Об этом в пятницу, 24 сентября, пишут РИА Новости со ссылкой на законопроект.

«В части безопасности пассажиров законопроектом предусматривается запрет управления легковым такси лицами, имеющими более трех неуплаченных штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения», — рассказали в Минтрансе РФ.

Также законопроект будет регулировать вопросы ответственности перевозчиков и службы заказа такси перед пассажиром, которому во время перевозки был причинен вред.

«В случае, если пассажир сделал заказ через службу заказа, и у перевозчика имелось разрешение на перевозки пассажиров легковыми такси – служба заказа несет солидарную с перевозчиком ответственность», — добавили в ведомстве.