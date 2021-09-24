Фонтаны Петербурга отключат из-за начинающихся заморозков

В Водоканале отметили, что отключение водных объектов поможет сохранить оборудование от повреждений при резких перепадах температуры.

В пятницу, 24 сентября стало известно, что Водоканал Петербурга отключит городские фонтаны в связи с приближающимися морозами. Об этом представители коммунальной сферы рассказали телеканалу Санкт-Петербург.

«Чтобы оборудование не получило повреждений от низких температур, мы снимаем его и убираем. Фонтаны отключают тогда, когда их переносят на консервацию», — объяснили специалисты.

Точная дата отключения фонтанов пока неизвестна.