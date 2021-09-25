В Ленобласти на семи федеральных трассах ограничено движение

Автор: Гузель Галимова
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Из-за дорожных работ на ряде участков федеральных трасс в Ленобласти 25 сентября ограничено движение транспорта, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Р-21 «Кола»:

  • км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:

  • км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

М-10 «Россия»:

  • км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • г. Тосно км 13-11 ограничение скорости движения в направлении на МСК с 08:00 до 19:00, промазка швов и трещин АБ покрытия битумной мастикой.

А-181 «Магистральная»:

  • км 0-45, 95-124 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.
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А-114 «Вологда – Тихвин»:

  • км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
  • км 480-496 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, промазка швов и трещин АБ покрытия битумной мастикой.

А-181 «Скандинавия»:

  • км 203-208 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;

А-121 «Сортавала»:

  • км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, механизированная очистка ПЧ;
  • км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт СБО;
  • км 40-55 (старое направление) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация размывов;
  • км 0-55 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.
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