В Ленобласти на семи федеральных трассах ограничено движение

Из-за дорожных работ на ряде участков федеральных трасс в Ленобласти 25 сентября ограничено движение транспорта, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Р-21 «Кола»:
- км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:
- км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
М-10 «Россия»:
- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- г. Тосно км 13-11 ограничение скорости движения в направлении на МСК с 08:00 до 19:00, промазка швов и трещин АБ покрытия битумной мастикой.
А-181 «Магистральная»:
- км 0-45, 95-124 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.
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А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
- км 480-496 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, промазка швов и трещин АБ покрытия битумной мастикой.
А-181 «Скандинавия»:
- км 203-208 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;
А-121 «Сортавала»:
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, механизированная очистка ПЧ;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт СБО;
- км 40-55 (старое направление) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация размывов;
- км 0-55 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.