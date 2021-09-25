Еще у 233 человек выявили коронавирус в Ленобласти – данные на 25 сентября

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 233 человек. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 25 сентября.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+3), Пикалёво (+4), Заборье (+1) .

Волосовский район: Волосово (+1), п. Каложицы (+1), Сумино (+1), Торосово (+1) .

Волховский район: Волхов (+6), Нурма (+2) .

Всеволожский район: Мурино (+15), Всеволожск (+8), Янино-1 (+3), Кудрово (+3), Новое Девяткино (+2), Сертолово (+8), Ваганово (+1), пгт. им. Морозова (+1), Вартемяги (+1), Романовка (+1), Бугры (+1), Агалатово (+3), Юкки (+1), Мяглово (+1), Суоранда (+1), Хапо-Ое (+1), Ненимяки (+1), Васкелово (+3), Порошкино (+1), Касимово (+1), СНТ Касимово (+1), Лесколово (+1) .

Выборгский район: Выборг (+7), Первомайское (+1), Рощино (+3), Селезнево (+2), Приморск (+3), Каменка (+2), Кирпичное (+1), Высоцк (+1) .

Гатчинский район: Гатчина (+9), Тайцы (+1), Меньково (+1), Сиверский (+1), Вырица (+1), Терволово (+1), Коммунар (+1), Новый Свет (+2), Старосиверская (+1), Семрино (+2), Новосиверская (+1), Карташевская (+2), Мыза-Ивановка (+1), Пудость (+2) .

Кингисеппский район: Кингисепп (+8), Вистино (+1), Фалилеево (+1), Ивангород (+1) .

Киришский район: Кириши (+15), Будогощь (+3), Пчевжа (+1), Гремячево (+1) .

Кировский район: Кировск (+5), Шлиссельбург (+2), Отрадное (+3), Приладожский (+1) .

Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+3), Мошкино (+1), Алеховщина (+1), Вахнова Кара (+1) .

Ломоносовский район: Низино (+2), Русско-Высоцкое (+2), Ропша (+1), Горбунки (+1), Виллози (+1), Лопухинка (+1).

Лужский район: Луга (+2), Серебрянский (+1), Саба (+1), Хрепелка (+1) .

Подпорожский район: Подпорожье (+8) .

Приозерский район: Саперное (+2), Плодовое (+1), Суходолье (+1).

Сланцевский район: Сланцы (+9), Старополье (+2).

Тихвинский район: Тихвин (+14), Сосновка (+1) .

Тосненский район: Тосно (+5), Нурма (+1), Никольское (+1), Тельмана (+1), Форносово (+1) .

Ранее мы сообщали, что ограничительные меры по коронавирусу в Петербурге продлили до конца октября. А в Ленобласти тем временем отменено требование о вакцинации 80% сотрудников в некоторых отраслях.