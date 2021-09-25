Бастрыкин предложил ограничить сцены насилия на федеральных телеканалах

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью ТАСС заявил о необходимости ограничения демонстрации сцен насилия и жестокости на федеральных телеканалах.

Он также выступил за то, чтобы исключить на федеральном телевидении различные проявления аморализма и безнравственности, а также «различные ток- и реалити-шоу, десоциализирующие молодежь». Бастрыкин заявил о связи между таким контентом и агрессией. По его словам, это влияет на рост преступности среди молодёжи, а также на интеллектуальное развитие несовершеннолетних.

В Кремле отметили, что тема ограничения контента нуждается в серьезном обсуждении, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Напомним, тема стала актуальной после трагедии в Перми. Утром 20 сентября студент в здании ПГНИУ открыл стрельбу. Погибли шесть человек, более 40 пострадали.