26 сентября местами по Ленобласти пройдут кратковременные дожди

В воскресенье, 26 сентября, в Ленобласти ожидается обласная с прояснениями погода.
Согласно сообщениям синоптиков, ночью в большинстве районов, днем местами пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью +4…+9°C, днем +8…+13°C. Ветер ночью западный, северо-западный, днем северо-западный, северный 5-10 м/с.
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24.09.2021 134