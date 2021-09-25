В Марьино мужчина поссорился с женой и сжег заживо ее попугаев

В Гатчинском районе Ленобласти расставание с супругом обернулось для женщины гибелью ее двух попугаев.

В полицию обратилась жительница деревни Марьино. Она рассказала, что 5 сентября во время очередной ссоры 36-летний супруг, с которым она разводится, облил жидкостью для розжига клетку с двумя попугаями и поджег. Обе птицы сгорели заживо.

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В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. Подозреваемый решением суда отправлен под домашний арест, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.